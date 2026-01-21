Menü Suche
Nmecha-Poker: BVB erstellt Zeitplan

Felix Nmecha gehört unter Niko Kovac zu den Dauerbrennern, entsprechend plant der BVB langfristig mit dem Mittelfeldmotor. Entsprechend sieht der Zeitplan in Sachen Vertragsverlängerung aus.

von Remo Schatz - Quelle: Sky
1 min.
Felix Nmecha im Trikot von Borussia Dortmund @Maxppp

„Ob ich in der Premier League spielen will oder nicht, werde ich jetzt nicht sagen“, wollte Felix Nmecha vor der gestrigen Champions League-Enttäuschung bei Tottenham Hotspur (0:2) wohl vor allem nicht für Schlagzeilen sorgen. Die Antwort kann man sich beim Mittelfeldspieler, der von 2008 bis 2021 die fußballerische Ausbildung bei Manchester City genoss, ohnehin denken.

Bei Borussia Dortmund ist man zumindest alarmiert, trotz eines Vertrags bis 2028 soll die Vertragsverlängerung mit dem Leistungsträger vorangetrieben werden. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat man sich dabei auf einen Zeitplan verständigt. Sobald der diesjährige Wintertransfermarkt seine Pforten schließt, sollen Gespräche terminiert sein.

Auch Chelsea interessiert

Es ist kaum zu erwarten, dass auf den BVB einfachere Gespräche als bei Nico Schlotterbeck oder Karim Adeyemi zukommen werden. Dass Nmecha einen Markt in der Premier League hat, ist verbrieft. In der aktuellen Printausgabe nennt die ‚Sport Bild‘ Manchester United und Tottenham Hotspur als mögliche Landing Spots.

‚Sky‘ nennt darüber hinaus den FC Chelsea. Interessante Aussichten für den 25-Jährigen, der sich seine nächste Karriereentscheidung mit Sicherheit sehr gründlich überlegen wird. Eine Ausstiegsklausel beinhaltet das aktuelle Vertragswerk in Dortmund nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
