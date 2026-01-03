Eintracht aufgepasst: Chérif-Abschied besiegelt

Alexandre Dujeux gibt sich keinen Illusionen hin. Wie der Trainer von SCO Angers auf einer Pressekonferenz mitteilte, rechnet er fest mit dem Abschied von Stürmerjuwel Sidiki Chérif: „Angesichts der Angebote, die wir erhalten haben, müssen wir davon ausgehen, dass er den Verein verlässt. So ist es nun mal, ich habe das akzeptiert. Wann das sein wird? Das ist eine andere Frage.“

Geht es nach Eintracht Frankfurt, dann sofort. Die Hessen haben laut Sacha Tavolieri ein Angebot zur Leihe mit Kaufpflicht bei Angers eingereicht. Doch auch der AC Mailand, der Paris FC und Crystal Palace sind vernarrt in Chérif. Der 19-Jährige ist noch bis 2028 an Angers gebunden und kommt in dieser Ligue 1-Saison auf vier Treffer in 16 Einsätzen.

Frankfurt im Transfer-Rausch

Die Eintracht befindet sich unterdessen in einem ausgewachsenen Transfer-Rausch. Fünf Winter-Neuzugänge sind bereits fix: Auf Younes Ebnoutalib (22/SV Elversberg), Love Arrhov (17/IF Brommapojkarna) und die beiden Japaner Keita Kosugi (19/Djurgardens IF) sowie Keito Kumashiro (18/Roasso Kumamoto) folgte am gestrigen Freitag überraschend auch noch Flügelflitzer Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21/TSG Hoffenheim). Mit Arnaud Kalimuendo (23/Nottingham Forest) befindet sich ein weiterer Stürmer im Anflug auf Frankfurt. Chérif soll zusätzlich kommen und wäre, falls es klappt, dann der siebte Neue in diesem Winter.