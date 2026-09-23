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Juve findet Grabara-Ersatz

von Lukas Weinstock - Quelle: Corriere dello Sport
Norberto Murara Neto weiß, wo es lang geht @Maxppp

Juventus Turin holt nach der Kreuzbandverletzung von Kamil Grabara (27) einen neuen Ersatzkeeper an Bord. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass Neto das Vertragsangebot der Alten Dame angenommen hat.

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Der 37-Jährige ist seit Anfang Juli vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Botafogo ausgelaufen war. Neben Neto, der bereits von 2015 bis 2017 in Turin zwischen den Pfosten gestanden hatte, wurde jüngst auch Sergio Rico (33) mit Juve in Verbindung gebracht. Allem Anschein nach läuft es jedoch auf den einmaligen brasilianischen Nationalspieler hinaus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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