Hoffenheim verkündet Verlängerung

Leon Avdullahu (22) verlängert seinen bis 2029 datierten Vertrag bei der TSG Hoffenheim vorzeitig. Zur neuen Laufzeit machen die Kraichgauer keine Angaben. Avdullahu kam erst im vergangenen Sommer für acht Millionen Euro vom FC Basel, aus dem defensiven Mittelfeld der TSG ist der kosovarische Nationalspieler seitdem nicht mehr wegzudenken. In 31 seiner 32 Einsätze stand er in der Startelf.

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„Leon ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Entwicklung eines jungen Spielers hier bei der TSG aussehen kann. Ich bin sehr froh, dass er diesen erfolgreichen Weg hier bei uns weitergehen will und die Mannschaft eines ihrer prägenden Gesichter behält“, sagt Hoffenheims Geschäftsführer Sport Andreas Schicker, „Leon kann ein Spiel lesen, er ist ein Stratege und ist mit seiner Übersicht von enormer Wichtigkeit für unser Spiel.“