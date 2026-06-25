Menü Suche
Kommentar 3
Offiziell Bundesliga

52 Millionen: Bayer verkauft Hincapié

Piero Hincapié wechselt dauerhaft zum FC Arsenal. Bayer Leverkusen darf sich über einen warmen Geldregen freuen.

von Lukas Weinstock - Quelle: arsenal.com
1 min.
Piero Hincapié hält den Ball mit seinem Kopf hoch @Maxppp

Was schon lange durchgesickert war, ist nun offiziell: Der FC Arsenal verpflichtet Piero Hincapié fest. In der vergangenen Saison lief der 24-Jährige bereits auf Leihbasis für die Gunners auf, die mit Bayer Leverkusen ausgehandelte Kaufpflicht ist inzwischen auch eingetreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayer darf sich dem Vernehmen nach über ein Gesamtpaket von 52 Millionen Euro freuen. Sechs Millionen fließen als Leihgebühr, kolportierte 46 Millionen Euro kommen durch die Kaufpflicht hinzu.

Ob Hincapié über den Sommer hinaus in London bleibt, ist offenbar aber noch nicht in Stein gemeißelt. Real Madrid bekundet Interesse am Defensivallrounder, der sowohl links als auch innen spielen kann. Ob sich die Spur zu den Königlichen im Verlauf des Transferfensters konkretisiert, wird sich zeigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Leverkusen
Arsenal
Piero Hincapié

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Arsenal Logo FC Arsenal
Piero Hincapié Piero Hincapié
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert