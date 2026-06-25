Was schon lange durchgesickert war, ist nun offiziell: Der FC Arsenal verpflichtet Piero Hincapié fest. In der vergangenen Saison lief der 24-Jährige bereits auf Leihbasis für die Gunners auf, die mit Bayer Leverkusen ausgehandelte Kaufpflicht ist inzwischen auch eingetreten.

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Bayer darf sich dem Vernehmen nach über ein Gesamtpaket von 52 Millionen Euro freuen. Sechs Millionen fließen als Leihgebühr, kolportierte 46 Millionen Euro kommen durch die Kaufpflicht hinzu.

Hincapie's here to stay 🇪🇨



The club is delighted to announce that Piero has signed a permanent deal at The Arsenal 👊 — Arsenal (@Arsenal) June 25, 2026

Ob Hincapié über den Sommer hinaus in London bleibt, ist offenbar aber noch nicht in Stein gemeißelt. Real Madrid bekundet Interesse am Defensivallrounder, der sowohl links als auch innen spielen kann. Ob sich die Spur zu den Königlichen im Verlauf des Transferfensters konkretisiert, wird sich zeigen.