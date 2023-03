M’gladbach: Koné will zu „größten Klubs der Welt“

Manu Koné setzt sich hohe Ziele. Im Interview mit RMC sagt der Mittelfeldantreiber von Borussia Mönchengladbach: „Es gilt natürlich Etappen zu durchlaufen. Aber ich bin ein ehrgeiziger Mensch, also möchte ich zu den größten Klubs der Welt gehen.“ Koné ist mit 21 schon unumstrittener Stammspieler bei der Borussia. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.

Dem Vernehmen nach ist Gladbach aber bereit, Koné für einen angemessenen Preis im Sommer zu verkaufen. Zahlreiche Topklubs, darunter auch jene aus der Bundesliga, sind dem Vernehmen nach an Koné interessiert. Der französische U21-Nationalspieler selbst kündigt offene Gespräche an und gibt sich diplomatisch: „Wir werden am Saisonende sehen, was passieren kann.“

