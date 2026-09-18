Arteta: „Wir sind uns alle einig“

Mikel Arteta macht sich bezüglich seiner Zukunft beim FC Arsenal keinen Stress. Angesprochen auf sein neues Arbeitspapier bei den Gunners erklärte der Spanier auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Brighton & Hove Albion (Samstag, 16 Uhr): „Wir sind uns alle einig. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werden wir das erledigen. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen.“

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Arteta steht nur noch bis zum Saisonende unter Vertrag, doch die Verantwortlichen des Klubs wären gut bedient, den Übungsleiter langfristig zu binden. Seit Dezember 2019 leitet der 44-Jährige die Geschicke bei den Nordlondonern und formte den Klub wieder zu einer europäischen Größe. Die gewonnene Meisterschaft in der vergangenen Saison krönte diese Entwicklung.