Köln schnappt sich PSG-Talent James

Der 1. FC Köln vervollständigt sein Torhütertrio für die anstehende Saison. Wie die Domstädter mitteilen, schließt sich Martin James (18) dem Klub an und unterschreibt einen Vertrag bis 2029. „Martin ist ein sehr spannendes Torhütertalent mit großem Entwicklungspotenzial. Er hat eine gute Ausbildung bei einem Topklub genossen, ist aktueller U-Nationalspieler Frankreichs und bringt die Voraussetzungen mit, um bei uns die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen. Er wird eng an den Profibereich herangeführt. Gleichzeitig ist vorgesehen, dass er Spielpraxis in unserer U21 sammelt, um seine Entwicklung auf hohem Niveau kontinuierlich voranzutreiben“, sagt FC-Geschäftsführer Thomas Kessler.

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A knew keeper joins the squad 🔥



Der 1. FC Köln hat Torhüter Martin James verpflichtet. Der 18-jährige Franzose kommt von Paris Saint Germain zum FC und erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2029.



ℹ️ Alle Infos über den Neuzugang: https://t.co/gvSpccl62l

_#effzeh pic.twitter.com/QHFFAxRtPs — 1. FC Köln (@fckoeln) July 24, 2026

Der französische U-Nationalspieler stand bis Ende Juni bei Paris St. Germain unter Vertrag und kommt ablösefrei. „Für mich ist es eine große Chance, zum FC zu wechseln. Ich habe schon sehr viel über den FC gehört, vor allem wie positiv verrückt die Fans sind. Sie stehen immer hinter dem Verein, der mir einen Weg aufgezeigt hat, den ich hier mit dieser großartigen Unterstützung gehen möchte“, so der Neuzugang über seine Unterschrift.