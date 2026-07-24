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Offiziell Bundesliga

Köln schnappt sich PSG-Talent James

von Martin Schmitz - Quelle: fc.de
1 min.
Martin James im PSG-Trikot @Maxppp

Der 1. FC Köln vervollständigt sein Torhütertrio für die anstehende Saison. Wie die Domstädter mitteilen, schließt sich Martin James (18) dem Klub an und unterschreibt einen Vertrag bis 2029. „Martin ist ein sehr spannendes Torhütertalent mit großem Entwicklungspotenzial. Er hat eine gute Ausbildung bei einem Topklub genossen, ist aktueller U-Nationalspieler Frankreichs und bringt die Voraussetzungen mit, um bei uns die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen. Er wird eng an den Profibereich herangeführt. Gleichzeitig ist vorgesehen, dass er Spielpraxis in unserer U21 sammelt, um seine Entwicklung auf hohem Niveau kontinuierlich voranzutreiben“, sagt FC-Geschäftsführer Thomas Kessler.

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Der französische U-Nationalspieler stand bis Ende Juni bei Paris St. Germain unter Vertrag und kommt ablösefrei. „Für mich ist es eine große Chance, zum FC zu wechseln. Ich habe schon sehr viel über den FC gehört, vor allem wie positiv verrückt die Fans sind. Sie stehen immer hinter dem Verein, der mir einen Weg aufgezeigt hat, den ich hier mit dieser großartigen Unterstützung gehen möchte“, so der Neuzugang über seine Unterschrift.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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