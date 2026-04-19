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Bundesliga

Chuki-Poker: Gute Nachrichten für den VfB

Offensivtalent Chuki ist seit einiger Zeit ein konkretes Thema beim VfB Stuttgart. Die Schwaben haben nicht die schlechtesten Karten auf den Zuschlag.

von David Hamza - Quelle: Mundo Deportivo
1 min.
Chuki vor dem VfB-Logo @Maxppp

Der VfB Stuttgart kann sich berechtige Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Chuki (21) machen. Nach Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ will der offensive Mittelfeldspieler seinen nächsten Karriereschritt trotz zahlreicher heimischer Interessenten im Ausland gehen.

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Chukis Vertrag beim spanischen Zweitligisten Real Valladolid läuft Ende Juni aus. Neben dem VfB, der schon im Winter dran war, sollen Como 1907 und Juventus Turin ein Auge auf Chuki geworfen haben. Auch RB Leipzig wurde schon Interesse nachgesagt.

Mit seinem Jugendklub Valladolid kämpft der Linksfuß aktuell noch um den Klassenerhalt in La Liga 2. In 31 Ligaspielen stehen für ihn 15 Scorerpunkte (sieben Tore, acht Assists) zu Buche. Erst im Anschluss an die Saison ist wohl mit einer Entscheidung im Chuki-Poker zu rechnen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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