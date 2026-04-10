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Bundesliga

FC Bayern: Karl fällt aus

von David Hamza - Quelle: fcbayern.com
Lennart Karl im Dribbling @Maxppp

Der FC Bayern muss bei den kommenden Spielen auf Lennart Karl verzichten. Laut Angaben der Münchner hat sich das 18-jährige Offensivjuwel einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Karl werde „vorerst“ ausfallen, ‚Sky‘ nennt drei Wochen.

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Der Linksfuß erlebt in dieser Saison seinen großen Durchbruch bei den Bayern, kommt in 36 Einsätzen auf 16 Scorerpunkte (neun Tore, sieben Assists). Gegen Real Madrid saß er am Dienstag beim 2:1-Sieg Viertelfinal-Hinspiel der Champions League allerdings 90 Minuten auf der Bank.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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