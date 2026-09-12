Riesige Transfer-Verzweiflung in Gladbach

Bei Borussia Mönchengladbach schreibt man das enorme Verletzungspech, das einen Großteil der Neuzugänge ereilt hat, keiner bestimmten Ursache zu. „Tatsächlich habe ich das in dieser Form noch nicht erlebt. Wir fragen uns natürlich auch, was wir hätten tun können. Den Rasen im Training kürzer mähen, das Testspiel in Essen absagen – aber das ist ja alles keine Lösung. Es gibt einfach keine Erklärung für diese Situation“, erklärt Sportdirektor Rouven Schröder auf Nachfrage der ‚Bild‘.

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Zur Einordnung: Die Sommertransfers Enzo Leopold (26/Kreuzbandriss), Yukhym Konoplia (27/Innenbandriss), Zento Uno (22/Muskelfaserriss), Daiki Hashioka (27/Schleudertrauma), Nicolas Kühn (27/Muskelbündelriss) fallen allesamt aus. Schröder versucht sich trotz des Verletzungspechs und des katastrophalen Saisonstarts in einer Durchhalteparole: „Wir haben einen starken Kader, vertrauen jedem einzelnen Spieler. Das ist jetzt eben auch die Chance für die Jungs, die bisher hinten dran waren.“