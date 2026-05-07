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Offiziell 2. Bundesliga

Schalke: Mulder-Klausel aktiviert

von Dominik Schneider - Quelle: s04.de
1 min.
Miron Muslic und Youri Mulder auf der Bank @Maxppp

Nach der Verlängerung von Trainer Miron Muslic verkündet der FC Schalke 04 die nächste Verlängerung auf einer wichtigen Position. Wie die Knappen mitteilen, hat sich die Laufzeit von Youri Mulders Kontrakt durch den Aufstieg in die Bundesliga automatisch bis 2028 ausgedehnt.

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FC Schalke 04
#S04-Update: Der Vertrag mit Youri Mulder hat sich durch den Aufstieg automatisch bis 2028 verlängert 🙂

Glückwunsch, Youri! ⚒️

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Der Direktor Profifußball ist seit November 2024 im Amt. Sportvorstand Frank Baumann freut sich über die Kontinuität auf Mulders Posten: „An der positiven Entwicklung auf Schalke hat Youri Mulder einen großen Anteil. Er hat in einer herausfordernden Situation vor eineinhalb Jahren Verantwortung übernommen und auch in schwierigen Situationen die Ruhe bewahrt. […] Besonders wichtig ist, dass er gemeinsam mit Miron als Cheftrainer unseren Weg der Höchstleistungskultur im Profileistungszentrum weiter gestaltet.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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