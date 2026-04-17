Menü Suche
Kommentar 1
Offiziell Weltmeisterschaft

Saudi-Arabien vollzieht Trainerwechsel

von Lukas Hörster
Hervé Jean-Marie Roger Renard ist Trainer @Maxppp

Hervé Renard ist seinen Job als Nationaltrainer von Saudi-Arabien los. Gegenüber der französischen Nachrichtenagentur ‚AFP‘ bestätigt der 57-Jährige seine eigene Entlassung. Renard betreute das Team in zwei Amtszeiten insgesamt 73 Mal.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Nachfolger ist derweil schon gefunden: Laut Fabrizio Romano übernimmt Georgios Donis, aktuell bei Saudi-Klub Al-Khaleej tätig, das Nationalteam. Der gebürtige Frankfurter war einst griechischer Nationalspieler und soll nun mit Saudi-Arabien bei der WM eine gute Figur abgeben. In Gruppe H trifft man auf Spanien, Uruguay und Kap Verde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft
Saudi-Arabien
Hervé Jean-Marie Roger Renard

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Saudi-Arabien Flag Saudi-Arabien
Hervé Jean-Marie Roger Renard Hervé Jean-Marie Roger Renard
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert