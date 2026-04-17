Weltmeisterschaft
Saudi-Arabien vollzieht Trainerwechsel
@Maxppp
Hervé Renard ist seinen Job als Nationaltrainer von Saudi-Arabien los. Gegenüber der französischen Nachrichtenagentur ‚AFP‘ bestätigt der 57-Jährige seine eigene Entlassung. Renard betreute das Team in zwei Amtszeiten insgesamt 73 Mal.
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Der Nachfolger ist derweil schon gefunden: Laut Fabrizio Romano übernimmt Georgios Donis, aktuell bei Saudi-Klub Al-Khaleej tätig, das Nationalteam. Der gebürtige Frankfurter war einst griechischer Nationalspieler und soll nun mit Saudi-Arabien bei der WM eine gute Figur abgeben. In Gruppe H trifft man auf Spanien, Uruguay und Kap Verde.
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