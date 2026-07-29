Bisseck hat unterschrieben

Yann Bisseck (25) bleibt Inter Mailand langfristig erhalten. Wie der italienische Meister offiziell mitteilt, hat der deutsche Innenverteidiger seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2031 verlängert.

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Il viaggio di Bisseck in nerazzurro continua 🖤💙 pic.twitter.com/hIYWcLRyTG — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 29, 2026

Der gebürtige Kölner war vor drei Jahren für sieben Millionen Euro vom dänischen Klub Aarhus GF zu Inter gewechselt. In den vergangenen Monaten wurde Bisseck immer mal wieder als Transfer-Kandidat beim FC Bayern gehandelt, unter 40 Millionen Euro hätten die Mailänder den Abwehrspieler aber nicht ziehen lassen.