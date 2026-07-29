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Offiziell Serie A

Bisseck hat unterschrieben

von Fabian Ley
Yann Bisseck im Einsatz @Maxppp

Yann Bisseck (25) bleibt Inter Mailand langfristig erhalten. Wie der italienische Meister offiziell mitteilt, hat der deutsche Innenverteidiger seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2031 verlängert.

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Der gebürtige Kölner war vor drei Jahren für sieben Millionen Euro vom dänischen Klub Aarhus GF zu Inter gewechselt. In den vergangenen Monaten wurde Bisseck immer mal wieder als Transfer-Kandidat beim FC Bayern gehandelt, unter 40 Millionen Euro hätten die Mailänder den Abwehrspieler aber nicht ziehen lassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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