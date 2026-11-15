Rice lässt die Katze aus dem Sack

Declan Rice (27) macht kein Geheimnis daraus, dass er seine Zukunft beim FC Arsenal sieht. Auf der Pressekonferenz vor der heutigen Nations League-Partie (20:45 Uhr) gegen Spanien sagte der England-Star: „Ich hatte bei den Vereinen, für die ich gespielt habe, immer Stabilität. Ich habe das große Glück, bei einem Verein wie Arsenal zu sein, wo mir der Trainer so viel Vertrauen entgegenbringt und meine Teamkollegen so viel Energie und Einsatz für mich zeigen. Hoffentlich steht bald ein neuer Vertrag in Aussicht.“

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Rice war 2023 für 116 Millionen Euro von West Ham United zu den Gunners gewechselt und entwickelte sich dort in Windeseile zu einem der besten Sechser der Welt. Dem Vernehmen nach stehen die Verhandlungen über eine Verlängerung schon ganz dicht vor dem Abschluss.