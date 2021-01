La Liga: Suárez hält Atletí auf Kurs

Luis Suárez hat Atlético Madrid zum nächsten Sieg in der Primera División geschossen. Beim 2:1-Sieg gegen SD Eibar erzielte der 33-jährige Stürmer beide Tore für die Colchoneros. Den Siegtreffer in der Schlussminute besorgte Suárez mit einem frech verwandelten Elfmeter.

Atlético steht nun sieben Punkte vor Real Madrid an der Tabellenspitze von La Liga. Zudem haben die Rojiblancos noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Suárez traf in 14 Ligaspielen elfmal.