Anderlecht denkt an Fink

Die Entlassung von Besnik Hasi beim RSC Anderlecht könnte einem deutschen Coach die Tür öffnen. Sacha Tavolieri berichtet, dass Thorsten Fink ein ernstzunehmender Kandidat für die Nachfolge von Hasi beim belgischen Erstligisten ist.

Gespräche zwischen den Beteiligten sollen bereits stattgefunden haben. Fink ist seit Dezember 2025 ohne Klub. Beim KRC Genk war der 58-Jährige nach einer schwachen Phase entlassen worden.