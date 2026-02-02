Menü Suche
Kommentar
Jupiler Pro League

Anderlecht denkt an Fink

von Dominik Schneider - Quelle: Sacha Tavolieri
Thorsten Fink im Jahr 2020 @Maxppp

Die Entlassung von Besnik Hasi beim RSC Anderlecht könnte einem deutschen Coach die Tür öffnen. Sacha Tavolieri berichtet, dass Thorsten Fink ein ernstzunehmender Kandidat für die Nachfolge von Hasi beim belgischen Erstligisten ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gespräche zwischen den Beteiligten sollen bereits stattgefunden haben. Fink ist seit Dezember 2025 ohne Klub. Beim KRC Genk war der 58-Jährige nach einer schwachen Phase entlassen worden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Jupiler Pro League
Anderlecht
Thorsten Fink

Weitere Infos

Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Anderlecht Logo RSC Anderlecht
Thorsten Fink Thorsten Fink
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert