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Bundesliga

Real-Traum: Prominente Unterstützung für Karl

von Daniel del Federico - Quelle: Kerners11
1 min.
Lennart Karl im Bayern-Porträt @Maxppp

Nach der Kritik an Lennart Karls Aussagen im Januar über seinen Traum, irgendwann bei Real Madrid zu spielen, springt dem Bayern-Juwel nun dessen Berater Michael Ballack zur Seite. Im Podcast ‚Kerners11‘ stellt der frühere DFB-Kapitän klar: „Man hat ihn ja gefragt: ‚Wer ist dein Lieblingsverein neben dem FC Bayern?‘ Das wird dann gerne weggelassen.“

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Dass Karl von den Königlichen träume, sei für Ballack nicht verwerflich: „Das ist eigentlich nichts Schlimmes gewesen, sondern er hat nur über einen Traum gesprochen, dass er irgendwann vielleicht mal bei Real Madrid spielen möchte. Ich hatte das auch immer im Kopf.“ Zuletzt kursierten erstmals Gerüchte, dass auch die Madrilenen sich den Transfer des 18-jährigen Offensivakteurs vorstellen können.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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