Musiala macht Nagelsmann Hoffnung

Jamal Musiala schürt die Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft. Auf die ‚Bild‘-Frage, ob er schon in wenigen Wochen bei den Länderspielen gegen die Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März) wieder im DFB-Kader steht, zeigt sich der Spielmacher zuversichtlich: „Ich glaube, schon.“ Mitte Januar gab der 22-Jährige für den FC Bayern München sein Comeback nach überstandenem Wadenbeinbruch. Am gestrigen Samstag stand Musiala gegen Eintracht Frankfurt (3:2) zum ersten Mal wieder in der Startformation des Rekordmeisters.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dennoch mahnt er sich selbst zu Geduld: „Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Für mich ist es besser, ein bisschen langsamer reinzukommen und hoffentlich am Ende der Saison besser zu sein. Deswegen bin ich mit den Fortschritten jetzt glücklich. Ich mache viele Extra-Einheiten, damit sich mein Fuß immer frischer fühlt. An manchen Tagen ist er etwas steif. Aber wie gesagt: Ich will keine Ausreden, wenn ich auf dem Platz bin, muss ich performen und liefern.“ Musiala gehört zu den großen Hoffnungsträgern unter Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Weltmeisterschaft in den USA im Sommer.