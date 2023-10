„Genial“: Grimaldos erstes Fazit bei Bayer

Alejandro Grimaldo blickt auf äußerst erfolgreiche erste Monate bei Bayer Leverkusen zurück. „Ich bin in einer guten Form. Es läuft gerade wirklich genial“, bilanziert der 28-jährige Linksverteidiger im Gespräch mit Vereinsmedien, „mit der Hilfe des Teams und des Trainers läuft es einfach.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Klare Sache: Die Werkself hat mit Grimaldo, vertraglich bis 2027 gebunden, einen richtig starken und obendrein ablösefreien Neuzugang an Land gezogen. Nach zehn Saisonspielen war der zuvor für Benfica Lissabon spielende Spanier bereits an sieben Toren beteiligt. Er kündigt an: „Ich bin jetzt für die nächsten Jahre hier. Ich möchte mein Potenzial zeigen und erfolgreich mit dem Klub sein.“