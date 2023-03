Mündliche Einigung: Die Details des Giroud-Deals

Der AC Mailand dürfte in wenigen Tagen die Verlängerung von Olivier Giroud vermelden. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, hat das jüngste Treffen zum endgültigen Durchbruch in den Verhandlungen geführt. Demzufolge wird der französische Torjäger einen Einjahresvertrag unterschreiben, der ihm 3,8 Millionen Euro plus mögliche Prämien einbringen wird.

Laut Fabrizio Romano unterschreibt Giroud sein neues Arbeitspapier im April. Auch im fortgeschrittenen Fußballeralter von 36 Jahren beweist der Vize-Weltmeister Woche für Woche seinen Wert für die Rossoneri. Nach 34 Pflichtspielen stehen zwölf Tore und sechs Vorlagen auf der Habenseite.

