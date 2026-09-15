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Bundesliga

BVB: Neue Details zu Lerma

von Tom Steinmetzler - Quelle: Auffe Süd - der BVB-Podcast von Sky Sport
1 min.
Justin Lerma im BVB-Trikot @Maxppp

Borussia Dortmund verfolgt einen klaren Plan mit Justin Lerma (18). Laut ‚Auffe Süd - der BVB-Podcast von Sky Sport‘ haben die Vereinsbosse der Dortmunder beschlossen, dass sich der ecuadorianische U-Nationalspieler direkt im Dortmunder Umfeld entwickeln soll. Aus diesem Grund lehnte der BVB im Sommer auch Leihangebote von PAOK Saloniki und Klubs aus den Niederlanden ab.

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Lerma ist derzeit nicht für die U23 des BVB spielberechtigt und kann nur in der Youth League sowie im Premier League International Cup Spielpraxis sammeln. Der Youngster kam im vergangenen Transferfenster für vier Millionen Euro von Independiente Valle nach Dortmund, momentan kuriert er eine Muskelverletzung aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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