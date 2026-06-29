Hertha-Abflug: Die Hoffnung bei Ernst

Der VfL Wolfsburg rechnet sich gute Chancen auf eine Verpflichtung von Tjark Ernst aus. „Wir sind nach wie vor guter Dinge, dass Tjark bei uns zusagt. Wir hoffen auf eine zeitnahe Entscheidung“, gibt Geschäftsführer Sport Dieter Hecking gegenüber der ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ zu Protokoll.

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Ernst steht noch bis 2027 bei Hertha BSC unter Vertrag, darf die Alte Dame in diesem Sommer jedoch für eine festgeschriebene Ablöse von fünf Millionen Euro verlassen. In der Autostadt ist der 23-jährige Schlussmann die Wunschlösung für die Nachfolge von Kamil Grabara (27), der den VfL wahrscheinlich im Sommer verlassen wird. Neben Ernst beschäftigen sich die Wölfe auch mit Michael Zetterer (30) und Stefan Ortega (33).