Werder: Kommt Sané im Sommer?

Ob 32 Punkte in der kommenden Saison ebenfalls für den sicheren Klassenerhalt ausreichend sein werden, darf bei Werder Bremen stark bezweifelt werden. Daher möchten die Grün-Weißen nach der frisch abgelaufenen und über weite Strecken sehr schwachen Saison den Kader qualitativ verbessern.

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Ein wichtiger Schritt war die Installierung von Markus Polawa als neuer Kaderplaner. Verstärkungen benötigt Werder in allen Mannschaftsteilen. Für die Defensive hat der Klub laut der ‚L’Équipe‘ in der Ligue 1 einen geeigneten Kandidaten ausgemacht. Wie die französische Sportzeitung berichtet, ist Sadibou Sané in den Fokus des Nordklubs gerückt.

Viele Fragezeichen in der Abwehr

Der 21-jährige Innenverteidiger steht noch bis 2027 beim FC Metz unter Vertrag und war seit Rückrundenbeginn gesetzter Stammspieler bei den Lothringern, die als Tabellenletzter abgestiegen sind. Sané ist zweikampf- und passstark und defensiv flexibel einsetzbar. Der Senegalese kann auch als Rechtsverteidiger und im defensiven Mittelfeld einspringen.

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Werder wird womöglich den Abgang von Karim Coulibaly (18) verkraften müssen, der dem Klub größeren finanziellen Spielraum verschaffen würde. Zudem sind Niklas Stark (31) und Amos Pieper (28) sehr verletzungsanfällig, sodass in der zentralen Verteidigung im Sommer Handlungsbedarf herrscht.

Wolfsburg war ebenfalls dran

Neben Bremen hat vor allem die AS Monaco ein Auge auf Sané geworfen, der im vergangenen Sommer bereits vom VfL Wolfsburg umgarnt wurde. Die Niedersachsen hatten damals ein Angebot in Höhe von acht Millionen Euro auf den Tisch gelegt, das allerdings abgelehnt wurde.

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Ein Jahr später wird Metz infolge des Abstiegs und, um nicht mit Sané ins letzte Vertragsjahr zu gehen, sicher gesprächsbereiter sein. Neben Sané steht auch Julius Berthel Askou (19/Odense BK) bei Werder auf der Wunschliste für die Innenverteidigung. Mit dem Dänen sind die Gespräche bereits weit fortgeschritten.