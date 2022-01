Valencia & Spurs verhandeln wegen Gil

Der FC Valencia will den spanischen Nationalspieler Bryan Gil an Bord holen. Laut Fabrizio Romano werden die Fledermäuse am heutigen Samstag mit Tottenham Hotspur über eine Leihe des 20-jährigen Offensivspielers sprechen.

Der ‚Marca‘ zufolge stellt Valencia Gil Spielzeit in Aussicht. Eine Gebühr für das Leihgeschäft wolle der Klub aber nicht entrichten. Der Youngster kommt nach seinem Wechsel in die Premier League vor Saisonbeginn noch nicht in Fahrt auf der Insel und strebt einen Abschied an.