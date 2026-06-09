Eintracht: Angebot für Valdepeñas

Auf Hochtouren treibt Eintracht Frankfurt die Planungen für die kommende Saison voran. Laut der ‚Bild‘ bietet die SGE Innenverteidiger Víctor Valdepeñas einen bis 2031 datierten Vertrag an. Bei Real Madrid besitzt der 19-Jährige ein Arbeitspapier für die kommenden drei Jahre. Eine finale Einigung stehe noch aus. Neben dem Spanier sollen noch drei weitere Spieler zeitnah dingfest gemacht werden.

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Auch die Verhandlungen mit Noel Aseko vom FC Bayern seien schon weit fortgeschritten, zusätzlich soll ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler kommen. Soungoutou Magassa (22) von West Ham und Milton Delgado (20) von den Boca Juniors sind Kandidaten. Für den Sturm feilschen die Hessen mit Nottingham Forest um Arnaud Kalimuendo. Die SGE wolle bis zu 20 Millionen Euro zahlen, die Tricky Trees verlangen 27 Millionen.