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Valencia schmeißt Trainer und Sportchef raus

von Martin Schmitz - Quelle: valenciacf.com
1 min.
Carlos Corberan macht sich Sorgen @Maxppp

Der FC Valencia führt einen Kahlschlag in der sportlichen Führung aus. Wie der ostspanische Klub mitteilt, müssen Trainer Carlos Corberán und Sportchef Ron Gourlay mit seinem kompletten Team ihre Posten räumen. „Diese Entscheidung ist Teil des Bestrebens des Vereins, eine neue Phase in seiner sportlichen Struktur und im Management des Fußballbereichs einzuleiten“, heißt es im Klubstatement.

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Valencia ist nach fünf Spieltagen mit nur einem Zähler Tabellenletzter in La Liga. Im Anschluss an die 0:1-Niederlage beim FC Sevilla hatte es am Freitagabend massive Proteste aus dem Fanlager gegeben, die von der Polizei aufgelöst werden mussten.

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