Damit war zu rechnen: Manchester United verkündet die Trennung von Michael Carrick. Die Red Devils haben den bisherigen Cheftrainer von seinen Aufgaben entbunden und freigestellt. Die jüngsten Ergebnisse führten zur vorzeitigen Beendigung der Zusammenarbeit.

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Im Januar dieses Jahres übernahm der ehemalige United-Profi als Interimstrainer, seit Mai übernahm er dann vollständig die Mannschaft. Während Carrick in der Übergangsrolle noch gute Ergebnisse einfuhr, änderte sich das nach seiner Festanstellung und der Sommerpause komplett.

Wettbewerbsübergreifend konnte der englische Traditionsklub aus 15 Spielen in der laufenden Spielzeit nur drei Siege einfahren. In der Premier League steht United auf einem Abstiegsplatz, im EFL Cup schied man gegen Brighton & Hove Albion aus und in der Champions League befindet sich Manchester im Mittelfeld der Tabelle.

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Als Nachfolger wurden in den vergangenen Tagen bereits einige namhafte Trainer gehandelt, unter anderem auch Julian Nagelsmann. Inzwischen deutet alles auf Mauricio Pochettino hin. Mit dem Argentinier sind sich die United-Bosse bereits einig. Per Ausstiegsklausel in Höhe von neun Millionen Euro darf der Argentinier den US-Verband verlassen.

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„Michael ist und bleibt eine Legende von Manchester United. Genau wie schon zu seiner Zeit als Spieler hat er sich während seiner Rückkehr zum Verein stets durch ein Höchstmaß an Einsatzbereitschaft und Professionalität ausgezeichnet. Seine Führungsqualitäten und seine Erfolge in der vergangenen Saison werden in bester Erinnerung bleiben“, schreibt United in der Vereinsmitteilung.