Nottingham: Angebot für Lodi

Nottingham Forest zeigt großes Interesse an einer Verpflichtung von Renan Lodi von Atlético Madrid. Nach Informationen des Branchenkenners Fabrizio Romano arbeitet der Aufsteiger zurzeit an einer Leihe mit Kaufoption. Als Leihgebühr für den brasilianischen Linksverteidiger bietet Nottingham fünf Millionen Euro. Die Höhe der Kaufoption könnte sich auf 30 Millionen Euro belaufen, so Romano weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 24-Jährige ist bei den Rojiblancos zuletzt ins Hintertreffen geraten, da Trainer Diego Simeone aktuell andere Kandidaten auf der linken Außenbahn bevorzugt. Bei den Tricky Trees fehlt nach der langen Verletzung von Omar Richards (24) dagegen zurzeit eine Alternative auf dieser Position. Als Nachfolger für Lodi hat Atlético Sergio Reguilón (25) von Tottenham Hotspur im Visier.