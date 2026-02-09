Menü Suche
Kommentar 3
FT-Exklusiv FT-Kurve Bundesliga

Gyamfi im HSV-Visier

von Luca Hansen - Quelle: FT-Exklusiv
Maxwell Gyamfi lamentiert @Maxppp

Der Hamburger SV spielt mit dem Gedanken, das Abwehrzentrum zu verstärken. Nach FT-Informationen beobachten die Rothosen Maxwell Gyamfi vom 1. FC Kaiserslautern. In Hamburg könnte der Innenverteidiger auf Luka Vuskovic (18) folgen, sollte es nicht gelingen, den Kroaten über den Sommer hinaus zu halten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 26-Jährige ist bei den Roten Teufeln absoluter Leistungsträger. Gyamfi war erst im Sommer vom VfL Osnabrück auf den Betzenberg gewechselt, zieht es ihn nach einem Jahr bereits weiter?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Hamburg
Kaiserslautern
Maxwell Gyamfi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Kaiserslautern Logo 1. FC Kaiserslautern
Maxwell Gyamfi Maxwell Gyamfi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert