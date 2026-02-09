Gyamfi im HSV-Visier

Der Hamburger SV spielt mit dem Gedanken, das Abwehrzentrum zu verstärken. Nach FT-Informationen beobachten die Rothosen Maxwell Gyamfi vom 1. FC Kaiserslautern. In Hamburg könnte der Innenverteidiger auf Luka Vuskovic (18) folgen, sollte es nicht gelingen, den Kroaten über den Sommer hinaus zu halten.

Der 26-Jährige ist bei den Roten Teufeln absoluter Leistungsträger. Gyamfi war erst im Sommer vom VfL Osnabrück auf den Betzenberg gewechselt, zieht es ihn nach einem Jahr bereits weiter?