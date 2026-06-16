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Bundesliga

120 Millionen für Nmecha

Zahlreiche Topklubs bekunden Interesse an DFB-Star Felix Nmecha. Für einen Transfer in diesem Sommer verlangt der BVB allerdings eine Mega-Summe.

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Felix Nmecha im BVB-Dress @Maxppp

Sollte ein Topklub sich schon in diesem Sommer die Dienste von Felix Nmecha sichern wollen, müsste dieser tief in die Tasche greifen. Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund haben dem Mittelfeldspieler laut der ‚Bild‘ ein Mega-Preisschild umgehängt. Dem Boulevardblatt zufolge liegt die Schmerzgrenze der BVB-Bosse bei mindestens 120 Millionen Euro.

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Nicht erst seit seinem Gala-Auftritt zum WM-Auftakt gegen Curaçao (7:1) steht Nmecha bei zahlreichen europäischen Schwergewichten auf dem Zettel. Neben den beiden Manchester-Klubs City und United und dem FC Chelsea hat dem Vernehmen nach nun auch Real Madrid die Fühler nach dem 25-Jährigen ausgestreckt. Der neue Real-Coach José Mourinho soll ein großer Fan des BVB-Stars sein.

Im März hatte Nmecha seinen Vertrag in Dortmund vorzeitig bis 2030 verlängert. Das neue Arbeitspapier beinhaltet eine 80 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel, die jedoch erst im Sommer 2027 gültig ist. Zumindest in diesem Jahr sitzen die Schwarz-Gelben am Verhandlungstisch somit am längeren Hebel. Ob einer der Interessenten einen konkreten Vorstoß im Bereich der Schmerzgrenze wagen wird?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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