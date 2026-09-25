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Bundesliga

Bundesliga-Star für Weltmeister Spanien?

von Lukas Hörster
1 min.
Die Leverkusener stehen nach dem Abpfiff vor ihren Fans @Maxppp

Luis de la Fuente hat die Tür für den formstarken Miguel Gutiérrez (25) ins Team von Weltmeister Spanien geöffnet. Auf Nachfrage der ‚Bild‘ sagt der Nationalcoach: „Wir verfolgen jedes Spiel von Bayer Leverkusen. Natürlich hat er die Möglichkeit, den Sprung in die Nationalmannschaft zu schaffen. Ich kenne ihn aus dem Nachwuchs.“ De la Fuente coachte jahrelang die U-Teams von Spanien.

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Gutiérrez war im Sommer für 26 Millionen Euro Ablöse von der SSC Neapel nach Leverkusen gekommen. Dort trat er die Nachfolge von Alejandro Grimaldo (31/Atlético Madrid) an. Diesen müsste der Linksverteidiger jetzt aus dem Nationalteam verdrängen. Marc Cucurella (28/Real Madrid) ist der Platzhirsch.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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