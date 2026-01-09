Frankfurt schließt 100-Millionen-Deal ab

Eintracht Frankfurt hat einen Multi-Millionen-Deal eingetütet. Wie die SGE offiziell mitteilt, wurde der seit 2020 gültige Vertrag mit der Deutschen Bank um acht weitere Jahre bis 2035 verlängert. Nach Informationen der ‚Bild‘ kassiert die Eintracht für die Dauer des neuen Kontrakts über 100 Millionen Euro. Bislang habe die Deutsche Bank, Namensgeber des Frankfurter Stadions, 5,5 Millionen Euro pro Saison hingeblättert.

Vorstandssprecher Axel Hellmann erklärt, der langjährige Sponsor mit Sitz in der Mainmetropole bilde „ein zentrales Fundament unserer strategischen Entwicklung – wirtschaftlich, infrastrukturell und mit Blick auf unsere Ambitionen im nationalen wie internationalen Wettbewerb. Die vorzeitige Verlängerung ist ein starkes Bekenntnis zur Region, zum Standort Frankfurt und zur engen Verbindung zweier starker Marken. Sie hat große Tragweite und ist maßgeblich für den langfristigen Kurs der Eintracht.“