Einigung: Heuer Fernandes vor der Unterschrift

Daniel Heuer Fernandes wird wohl auch in der kommenden Saison als Stammtorhüter des Hamburger SV zwischen den Pfosten stehen. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, einigten sich beide Parteien nach Nachverhandlungen auf eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre. Der ursprüngliche Kontrakt des 33-Jährigen hatte sich Berichten zufolge durch den Klassenerhalt des HSV ohnehin automatisch bis 2027 verlängert.

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Dem Routinier lag demnach bereits seit mehreren Wochen ein neues Arbeitspapier vor. Eine Einigung gestaltete sich wegen unterschiedlicher Gehaltsvorstellungen allerdings lange Zeit schwierig. Zudem wurde Heuer Fernandes zwischenzeitlich sogar mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht – das allerdings nur für den Fall, dass Manuel Neuer (40) seine Karriere beendet. Nach dessen Vertragsverlängerung ist dieses Thema wieder vom Tisch.

Mit der bevorstehenden Verlängerung ist die Zukunftsfrage nun geklärt. Heuer Fernandes, der bereits seit 2019 das HSV-Tor hütet, soll die Nummer eins bleiben. Herausforderer Sander Tangvik (23), der beim Saisonfinale gegen Bayer Leverkusen überzeugte und einen Elfmeter parierte, wird als Backup in die neue Spielzeit gehen.