Rennes nimmt Santamaria-Ersatz ins Visier

Stade Rennes beschäftigt sich derzeit mit einer Verpflichtung von Xeka (27). Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato will man in der Bretagne auf den Ausfall von Baptiste Santamaria (27) reagieren und den portugiesischen Mittelfeldspieler als Ersatz holen. Xeka spielte bis zum Sommer noch für den OSC Lille, ist jedoch seitdem vereinslos und kann daher auch nach Ende des Sommertransferfensters noch wechseln.

Coach Bruno Génésio bestätigte jüngst: „Wir werden sehen, wie lange Santamaria ausfällt. Möglicherweise werden wir etwas machen, wenn die Verletzung zu lang ist. Wenn es so ist, werden wir darüber nachdenken, einen Joker zu ziehen.“ Die von Génésio angesprochene Joker-Regelung, die bei Verletzungen einen Transfer innerhalb der Ligue 1 erlaubt, müsste Rennes beim vereinslosen Xeka derweil nicht anwenden. Medienberichten zufolge droht Ex-Freiburger Santamaria vier bis fünf Monate auszufallen, eine Nachjustierung am Kader scheint also wahrscheinlich.