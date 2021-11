Aston Villa wirft Smith raus

Dean Smith ist nicht länger Trainer von Aston Villa. Der Premier League-15. bestätigte die Entlassung am Sonntagnachmittag offiziell. Vorausgegangen war eine 0:1-Niederlage gegen den FC Southampton am Freitag – die fünfte Pleite in Folge.

Smith hatte im Oktober 2018 bei Aston Villa übernommen und den Verein zurück in die erste Liga geführt. Wer die Nachfolge des 50-Jährigen antreten wird, ist zur Stunde noch nicht bekannt.