PSG: Rafinha & Kurzawa vor Abgang

Bei Rafinha (28) von Paris St. Germain steht ein Wintertransfer an. FT kann Informationen von Fabrizio Romano bestätigen, dass sich Real Sociedad in Verhandlungen mit dem Pariser Klub über eine Rückrundenleihe befindet. In den laufenden Gesprächen sind lediglich noch letzte Details zu klären. Bei PSG ist für den Bruder von Ex-Bayern-Profi Thiago kein Platz im Starensemble.

Ebenfalls auf dem Sprung: Teamkollege Layvin Kurzawa (29). Der Linksverteidiger steht nach FT-Infos bei Lazio Rom und West Ham United auf dem Zettel. Ganz so weit fortgeschritten wie bei Rafinha sind die Gespräche allerdings noch nicht.