Wegen Bellingham: Kovac ist überrascht

Niko Kovac kann die mitunter kritischen Stimmen zu Neuzugang Jobe Bellingham (20) nicht verstehen. „Man hat schon im letzten Spiel in Frankfurt gesehen, welche Qualitäten er hat. Er ist präsent, hat eine gute Physis und eine spielerische Qualität, die er auch hier in Augsburg in seinen 30 Minuten aufs Feld gebracht hat“, schwärmt Borussia Dortmunds Trainer bei ‚Sky‘.

Vom BVB-Start des Mittelfeldspielers ist Kovac sogar überrascht: „Ich habe bei ihm wirklich keine Bedenken. Im Gegenteil: Ich weiß, was er kann. Wir bauen ihn hier langsam auf. Ich glaube, es ist sogar schneller als das, was ich mir selbst vorgestellt habe, weil der Junge wirklich viel, viel Qualität hat.“

Für 30 Millionen Euro war Bellingham im Sommer vom AFC Sunderland nach Dortmund gekommen. Zum Einsatz kam der junge Engländer in allen 18 Pflichtspielen, in der Startelf stand er dabei fünfmal. Für Aufsehen sorgte zu Saisonbeginn Bellinghams Eltern, die sich nach einer Auswechslung ihres Sohnes zur Halbzeit Zutritt zum Kabinentrakt verschafften und sich dort lautstark bei BVB-Verantwortlichen beschwerten.