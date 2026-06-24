Werder Bremen hat in Belgien einen spannenden Keeper ausfindig gemacht. Wie ‚Voetbal International‘ und ‚DeichStube‘ übereinstimmend berichten, interessiert sich der Bundesligist ernsthaft für Beau Reus (24) von SK Beveren. Laut der niederländischen Fachzeitschrift hat Werder dem Keeper, der Anfang Juli ablösefrei auf den Markt kommt, sogar bereits ein konkretes Angebot unterbreitet.

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Den Berichten zufolge steht Reus einem Wechsel nach Bremen offen gegenüber. Die Hanseaten sind nach dem Abgang von Mio Backhaus (22/SC Freiburg) und der Beförderung von Karl Hein (24) auf der Suche nach einem Ersatzkeeper. In Reus könnte Werder diesen nun gefunden haben.