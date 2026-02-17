BVB brilliert gegen Bergamo | Top-Noten für die Offensive

Mit dem Selbstbewusstsein aus dem 4:0-Sieg gegen den FSV Mainz ging Borussia Dortmund in das Hinspiel gegen Atalanta Bergamo. Keine drei Minuten dauerte es, da sorgten die beiden derzeit formstärksten Spieler für die Führung. Julian Ryerson bediente Serhou Guirassy mustergültig. Das Offensivtrio um Guirassy, Julian Brandt und Maximilian Beier wirbelte in der Anfangsphase die Abwehr der Bergamasken ordentlich auf. Letzterer feuerte nach einer Viertelstunde knapp über den Kasten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach der Anfangsphase machte auch Startelfdebütant Luca Reggiani erstmals auf sich aufmerksam. Der Italiener, dem die Nervosität häufiger im ersten Durchgang anzumerken war, foulte zu ungestüm und sah die erste Gelbe Karte. Es war der Auftakt in die beste Phase der Gäste. Der BVB agierte rund 25 Minuten zu passiv, wurde von den Lombarden aber nicht bestraft. Stattdessen ging es vor der Pause wieder schnell über die linke Seite, der extrem agile Guirassy machte Meter und legte perfekt für Beier zum 2:0 auf.

Brandt verpasst Entscheidung

Ohne Wechsel und mit viel Schwung kam der BVB aus der Kabine, Atalanta wirkte zunehmend plan- und ideenlos. Zum Teil wollten es die Schwarz-Gelben zu perfekt machen und brillierten im gegnerischen Strafraum mit Kurzpassspiel, was auch vom nicht ganz ausverkauften Signal-Iduna-Park frenetisch zur Kenntnis genommen wurde. Julian Brandt (67.) hatte nach einem Abpraller die Chance auf die Vorentscheidung, zielte aber zu hoch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Anschluss wechselte Niko Kovac etwas durch, was offensiv aber keine Wirkung mehr hatte. Die harmlosen Angriffsversuche der Italiener versandeten bis zum Schluss, sodass es beim 2:0 blieb. In der kommenden Woche findet dann in der frühen Partie am Mittwoch (18:45 Uhr) das Rückspiel in Bergamo statt. In dieses gehen die Lombarden mit einer Hypothek von zwei Toren.

Torfolge

1:0 Guirassy (3.): Einen langen Ball von Bensebaini erläuft Nmecha auf der linken Seite, über Umwege bringt er die Kugel nach rechts. Beier legt für Ryerson ab, der in den Sechzehner zieht und butterweich an den zweiten Pfosten flankt. Dort steigt Guirassy perfekt hoch und drückt das Leder aus drei Metern über die Linie.

Unter der Anzeige geht's weiter

2:0 Beier (42.): Wieder geht es über den linken Flügel. Guirassy macht den Ball fest, lässt zu Nmecha prallen und geht dann steil. Der Steckpass ist hervorragend, Guirassy behält die Übersicht und legt perfekt für Beier quer. Der 23-Jährige muss nur noch einschieben.

Die Noten für den BVB

Wer war euer Spieler des Spiels? Julian Ryerson Maximilian Beier Serhou Guirassy Felix Nmecha Ein anderer Spieler (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Eingewechselt:

70‘ Carney Chukwuemeka für Brandt

70‘ Karim Adeyemi für Beier

82‘ Fábio Silva für Guirassy

82‘ Marcel Sabitzer für Nmecha