Gegen Bayern: Überraschender Ausfall beim BVB

Borussia Dortmund muss im Topspiel gegen den FC Bayern München (Samstag, 18:30 Uhr) auf Carney Chukwuemeka verzichten. Nach Informationen der ‚Bild‘ fällt der 22-Jährige aufgrund muskulärer Probleme aus. Da der Engländer zuletzt meist als Einwechselspieler zum Zug kam, muss Trainer Niko Kovac seine erste Elf jedoch nicht zwingend umbauen.

Erfreuliche Nachrichten gibt es hingegen für die Dortmunder Defensive: Abwehrchef Nico Schlotterbeck (26) kehrt in die Startformation zurück. Kovac bestätigte auf der Pressekonferenz am Freitag: „Schlotti wäre bereit, morgen von Beginn an zu spielen. Noch ganz anders als in Bergamo.“