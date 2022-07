PSV leiht Branthwaite

Jarrad Branthwaite spielt in der kommenden Saison in der Eredivisie. Wie die PSV Eindhoven mitteilt, leiht der niederländische Topklub den englischen Innenverteidiger vom FC Everton für ein Jahr aus.

Der 20-jährige Abwehrspieler hat den Medizinicheck erfolgreich absolviert und sich anschließend der PSV angeschlossen. Zuletzt wurde Branthwaite auch mit einem möglichen Engagement beim FC Schalke 04 in Verbindung gebracht.

Jarrad Branthwaite is here to strengthen our defense ✊#TheJarradWay @Jarradbranthwa1