Heftige Gehaltskürzung: Calhanoglu vor Abgang?

Die geplante Vertragsverlängerung von Hakan Calhanoglu könnte sich für Inter Mailand schwierig gestalten. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, soll es in den kommenden Wochen ein erstes Treffen zwischen dem Berater des 32-Jährigen und den Nerazzurri geben, bei denen die offenbar sehr unterschiedlichen Vorstellungen der beiden Parteien erörtert werden sollen. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft am Saisonende aus. Der neue Inter-Sportdirektor Dario Baccin möchte Gehaltsbudget sparen.

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Statt des erwarteten Dreijahresvertrags soll Calhanoglu nur bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben. Das Gehalt des 108-fachen türkischen Nationalspielers soll von 6,5 Millionen Euro auf 4,5 Millionen Euro plus mögliche Boni reduziert werden. Die deutliche Differenz macht eine Einigung schwierig, zumal es laut Bericht womöglich einige Alternativen gibt. Juventus Turin beobachtet Calhanoglu demnach seit Monaten, auch Besiktas behält die Situation im Auge. Galatasaray und Fenerbahce hatten es bereits im vergangenen Jahr probiert und gelten weiter als interessiert.