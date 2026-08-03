Konstantinos Karetsas hat seine Gründe für den Wechsel zu Borussia Dortmund dargelegt. „Weil der Klub schon immer zu meinen Lieblingsvereinen gezählt hat. Das ist der wichtigste Grund. Außerdem finde ich, dass der Weg hier sehr gut ist. Es gibt viele Beispiele dafür, dass Spieler hierher gekommen sind und einen großen Karrieresprung gemacht haben. Ich glaube, dass ich mich hier sehr gut weiterentwickeln und viel lernen werde. Deshalb bin ich hierhergekommen“, so der 18-jährige Neuzugang im vereinsinternen Interview.

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Für bis zu 32 Millionen Euro wechselt der Kreativspieler nach Dortmund. Für seine Zeit beim BVB hat Karetsas große Ziele: „Meine persönlichen Ziele sind es, mich so gut wie möglich weiterzuentwickeln, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen, mehr Tore zu schießen und einen Beitrag für die Mannschaft zu leisten. Und aus Sicht der Mannschaft ist es natürlich mein Ziel, Titel zu gewinnen – und zwar nicht nur einen. Ja, das ist mein Plan: Titel zu gewinnen und der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen.“