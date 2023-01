Maaßen spricht über BVB-Abschied

Enrico Maaßen vom FC Augsburg blickt positiv auf seine Zeit bei Borussia Dortmund zurück. Im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ erzählt der Trainer: „Mir bleiben sehr schöne und sehr erfolgreiche Jahre in Erinnerung. Wir haben den Aufstieg in die 3. Liga und dort sicher den Klassenerhalt geschafft. Und wir haben viele Spieler auf ein anderes Level gehoben.“ Seinen Wechsel zum FCA bezeichnet er als „nächsten logischen Schritt“ und einen „Wunsch“, dem der BVB „entsprochen“ hat.

Maaßen ist seit vergangenem Sommer Coach in Augsburg. Zuvor stand der 38-Jährige zwei Jahre lang an der Seitenlinie von Borussia Dortmund II. Auf Position 14 liegend trifft er mit seiner Mannschaft am Sonntag (15:30 Uhr) zum Jahresauftakt auf seinen Ex-Verein.

