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Klare Forderung: Jesus kommt auf den Markt

von Dominik Sandler - Quelle: The Athletic
1 min.
Gabriel Jesus schaut verbittert @Maxppp

Die Liaison von Gabriel Jesus und dem FC Arsenal findet in diesem Sommer voraussichtlich ihr Ende. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben bereits mehrere Klubs bei den Gunners wegen des Angreifers angefragt und eine klare Ablöseforderung erhalten. Der frischgebackene englische Meister wolle zwischen 21 und 23 Millionen Euro für Jesus kassieren.

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Im AC Mailand und Atlético Madrid sind zwei Interessenten bereits bekannt. Der 29-Jährige war vor vier Jahren von Manchester City für 52 Millionen in den Norden Londons gewechselt, auch aufgrund von Verletzungen spielt er unter Mikel Arteta inzwischen nur noch eine Nebenrolle. Sein Vertrag läuft in einem Jahr aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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