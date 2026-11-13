35 Millionen: Neue Bundesliga-Spur bei Palma

Matteo Palma hat das Interesse von RB Leipzig geweckt. Das 18-jährige Juwel ist bei den Sachsen laut ‚Sky‘ ein Kandidat auf der Innenverteidiger-Liste. Der 1,95 Meter große Rechtsfuß werde neben Leipzig auch von weiteren Klubs gescoutet. Udinese Calcio rufe für einen Wechsel nach der laufenden Saison eine Ablöse in Höhe von rund 30 bis 35 Millionen Euro auf.

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In diesem Sommer hatten sich aus der Bundesliga Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen mit Palma beschäftigt. Der BVB soll im vergangenen Transferfenster bereit gewesen sein, knapp 30 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Am Ende kam stattdessen Joane Gadou (19) für rund 20 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni von RB Salzburg an die Strobelallee.

Palma traf unterdessen zuletzt schon eine wichtige Entscheidung auf Verbandsebene. Der gebürtige Berliner sagte dem DFB ab und wurde in dieser Länderspielpause erstmals für die italienische A-Nationalmannschaft nominiert. Seit der U16 hatte das Abwehrtalent für die deutschen Auswahlteams gespielt.