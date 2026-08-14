Beim FC Bayern ist man bekanntlich ziemlich optimistisch, dass Harry Kane seinen auslaufenden Vertrag verlängern wird. Der 33-Jährige soll weiterhin rund 25 Millionen Euro verdienen.

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Fragezeichen gibt es aber noch bei der Laufzeit. Die ‚Times‘ berichtete zuletzt, dass der Kapitän der englischen Nationalelf vor der Verlängerung bis 2029 steht. ‚Sport1‘ zufolge will die Kane-Seite aber einen Vertrag bis 2030.

Die ‚Bild‘ bringt nun einen Kompromiss ins Spiel: Demnach könnte Kane bis 2029 verlängern, sich dabei aber eine Option bis 2030 sichern. Der spielstarke Torjäger habe nämlich auch seine Teilnahme an der nächsten WM im Blick.

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Die Hoffnung beim FCB ist groß, dass Kanes Spielweise gut altern wird. Von der Schnelligkeit lebte der spielstarke Torjäger schließlich nie. Klar ist aber auch: Ein solch hochdotierter Vertrag für einen Spieler in Kanes Alter ist nicht risikofrei.