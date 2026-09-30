„Richtiger Zeitpunkt“: Wirtz auf dem Sprung?

Nach einem Jahr Eingewöhnung kommt Florian Wirtz (23) beim FC Liverpool in dieser Saison immer noch nicht richtig in Fahrt (ein Assist in sechs Einsätzen). Ein Winter-Abflug steht nach Informationen der ‚Sport Bild‘ nicht zur Disposition, stattdessen könne aber der Sommer 2027 den „richtigen Zeitpunkt“ für einen Wechsel darstellen.

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Zweifelsohne bringt Wirtz das Potenzial zum Unterschiedsspieler mit, 18 Scorerpunkte (sieben Tore, elf Vorlagen) in 55 Liverpool-Spielen liegen jedoch weit hinter den Erwartungen. Das liegt einerseits daran, dass der Spielmacher entgegen der Absprache unter Ex-Cheftrainer Arne Slot häufig auf der Außenbahn ran musste. Andererseits spekuliert die ‚Sport Bild‘, dass der DFB-Star nicht „auf die typischen Machtspielchen in einer mit Top-Stars besetzten Mannschaft vorbereitet“ war.

Könnte Wirtz also andernorts durchstarten? Der Fachzeitschrift zufolge kommen eigentlich nur der FC Arsenal, der FC Chelsea sowie Manchester City infrage, um das potenzielle Gesamtpaket bestehend aus Ablöse und Gehalt zu stemmen. Beim immer wieder heiß gehandelten FC Bayern soll es laut Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge keinen Platz für Wirtz geben.