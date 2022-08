Burnley holt PSG-Keeper

Der FC Burnley verstärkt seine Torhüterteam. Wie der englische Zweitligist mitteilt, kommt Denis Franchi (19) von Paris St. Germain. Der Italiener unterschreibt bis 2025.

We are pleased to confirm the arrival of goalkeeper Denis Franchi, from Ligue 1 side Paris Saint Germain, on a three-year deal 📝



The 19-year-old Italian has spent the last three seasons in the French capital, after joining PSG in the summer of 2019 from Udinese 🥅